Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında?

Çok yakında vizyona girecek Demir Kadın filminde Neslican Tay’a hayat veren oyuncu Naz Çağla Irmak, Sarp Levendoğlu ile birlikte fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarının ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında? Naz Çağla Irmak Sarp Levendoğlu ile sevgili mi? İşte detaylar...

Demir Kadın Neslican filminde Neslican Tay’ın hayatını canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıtmıştı. Kanser hastalığına yenik düşen Tay’ın hayatının anlatılacağı film için geri sayım sürerken filmin başrol oyuncusu Naz Çağla Irmak sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu. Güzel oyuncu Sarp Levendoğlu ile fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Bunun ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 Mayıs 1997’de dünyaya gelen Irmak, çeşitli sinema , tiyatro ve dizi lerde rol aldı.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan Naz Çağla Irmak dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti.

Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını Kırgın Çiçekler dizisindeki Kader rolü ile yakaladı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde Leyla karakterini canlandıran Irmak son olarak Tövbeler Olsun adlı yapımda yardımcı karakter olan Aylin’e hayat vermişti.