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Nesli tükendiği sanılan "Bakır kazteresi"ne yeniden rastlandı

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 16:25 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 16:25

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Hacettepe Üniversitesinden (HÜ) araştırmacılar, nesli tükendiği düşünülen bitki türü "Bakır kazteresi"ne yeniden rastlandığını bildirdi.


EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,   Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Antalya Bakır Dağı'nda daha önce keşfedilen ama nesli  tükendiği sanılan bitkiyi bilim dünyasına yeniden kazandırdı.
 
Bakır kazteresi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hasan Yıldırım, arabis  cinsi bitkinin, hardalgiller ailesine ait bir grup olduğunu ve dünyada yaklaşık  60 kadar türünün bulunduğunu belirtti.
 
Türkiye'de 21 türü bulunan bitkinin 11 türünün endemik olduğuna işaret  eden Yıldırım, "Bu türlerden biri ise 2000 yılında Antalya Bakır Dağı'nda  2100-2520 metre rakım aralığında keşfedilen, bilimsel ismi 'Arabis lycica' olan  ve Türkçe ismi de 'Bakır kazteresi' olan bitkidir.  Sonraki yıllarda konu uzmanı  araştırıcılar bir daha bu türe rastlamamıştır. Giderek artan insan faaliyetleri,  küresel ısınma, aşırı otlatma gibi etkenlerden kaynaklı olarak, popülasyonunun  yok olduğu ve türün neslinin tükendiği sonucuna varılmıştır." ifadelerini  kullandı.
 
Doğa gezisi sırasında keşfedildi
Antalya Korkuteli'ndeki Eren Dağı'nda bir doğa gezisi sırasında  öğretmen olarak görev yapan Sıtkı Özkaya'nın bitkiyi fotoğrafladığını ifade eden  Doç. Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:
"Sosyal medya platformunda dikkatimizi çeken bu bitkinin, neslinin  tükendiği düşünülen 'Bakır kazteresi' olduğu sonucuna vardık. Bitkinin durumunun  netleştirilmesi ve popülasyon durumunun belirlenebilmesi için meyve zamanı olan  temmuz ayı başlarında öğretmen Sıtkı Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege  Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Erdinç Oğur'un da içinde yer aldığı bir  ekiple Eren Dağı'na bir araştırma gezisi düzenledik ve türe yönelik detaylı  popülasyon çalışması yaptık."
 
Yıldırım, 2490-2750 metre rakımlar arasında yayılış gösteren bitkinin  yaklaşık olarak 300 civarında bireyinin bulunduğunu aktararak, türün ülkenin  endemik doğal bir mirası olduğunu, neslinin tamamen yok olmaması için acil bir  eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı.
 

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