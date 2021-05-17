Nesli koruma altındaki geyik böceği Bodrum'da görüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan 'geyik böceği' görüldü.

Evli ve 1 çocuk annesi güvenlik görevlisi Nilüfer Kaya (39), Konacık Mahallesinde çalıştığı mağazanın önünde, 6 santimetre boyunda bir böcek buldu. İnternetten araştırma yapan Kaya, böceğin geyik böceği olduğunu gördü. Nilüfer Kaya, yaklaşık 6 santim büyüklüğünde olan böceği doğaya saldı.

Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6 santimetre. Sonra doğaya saldım" dedi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri de böceğin nesli tehlike altında bulunan 'Geyik böceği' olduğunu açıkladı.

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