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Nesli koruma altındaki geyik böceği Bodrum'da görüldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:33 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 13:33

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan 'geyik böceği' görüldü.


Evli ve 1 çocuk annesi güvenlik görevlisi Nilüfer Kaya (39), Konacık Mahallesinde çalıştığı mağazanın önünde, 6 santimetre boyunda bir böcek buldu. İnternetten araştırma yapan Kaya, böceğin geyik böceği olduğunu gördü. Nilüfer Kaya, yaklaşık 6 santim büyüklüğünde olan böceği doğaya saldı.
 
Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6 santimetre. Sonra doğaya saldım" dedi.
 
Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri de böceğin nesli tehlike altında bulunan 'Geyik böceği' olduğunu açıkladı.
 
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KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ
 
Dünyada sadece Amanoslar’da yaşayan geyik böceği nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunuyor. Japonya'da çizgi film kahramanı olan, aynı zamanda kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inanılan geyik böceği, özellikle bu ülkede koleksiyoncuların da gözdesi durumunda. Geyik böcekleri, satışı yasak olmasına karşın internette 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. 
 
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Muğla Geyik böceği Bodrum
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