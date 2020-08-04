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Neşesi yerinde!

Neşesi yerinde! Katıldığı The Bachelor adlı yarışmayla tanınan Amerikalı yıldız Hannah Ann Sluss, yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkarmak için Miami'de plaja gitti.
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