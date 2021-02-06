Neşeli Günler filminin ünlü ismi 91 yaşında hayatını kaybetti

2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti. Plummer, 82 yaşında aldığı Oscar'la ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yayımladığı taziye mesajında, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" dedi.

Bafta ise yayımladığı mesajında, 1950'lerden bu yana sergilediği işlerden övgüyle bahsetti.