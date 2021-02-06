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Neşeli Günler filminin ünlü ismi 91 yaşında hayatını kaybetti

06 Şubat 2021 Cumartesi - 8:37 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 8:37

Son dakika haberine göre; Neşeli Günler filmindeki Albay Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.


2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti. Plummer, 82 yaşında aldığı Oscar'la ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.
 
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yayımladığı taziye mesajında, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" dedi.
 
Bafta ise yayımladığı mesajında, 1950'lerden bu yana sergilediği işlerden övgüyle bahsetti.
 
The Sound of Music'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Plummer'ın ölümü sebebiyle duyulan derin üzüntü dile getirildi. (BBCTürkçe)

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hristopher Plummer Neşeli Günler sanatçı
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