Nergis Kumbasar’dan ‘Ece Ronay’ sorusuna kaçamak cevap

Bebek'te makyajsız görüntülenince panik olan oyuncu Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiaları sorulunca bakın nasıl tepki verdi.

Mehmet Ali Erbil 'in eski eşi ve kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar, önceki gün arkadaşı ile geldiği Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarını karşısında gören 58 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar ne olur çekmeyin, makyajım yok" dedikten sonra hızlı bir şekilde maskesini taktı.

"ERBİL İLE İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Muhabirlerin Mehmet Ali Erbil ’in klibinde oynadığı Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarını sormak istemesi üzerine Kumbasar, "Bana Mehmet Ali Erbil’le ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana işimle ilgili soru sorun" dedi.

"50 BİN TL TEKLİF ETTİ"

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay (29), gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken açıklama yapan şarkıcı, "Erbil'in asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarının suçunu da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı?" demişti.