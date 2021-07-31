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Nerelerde yangın var? Yangın nerelerde devam ediyor, hangi illerde? Türkiye'deki yangınlarda son durum! Adana, Antalya, Muğla, İzmir…

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 9:52 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 9:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili açıklama yaparak, Türkiye'de etkili olan yangınların son durumunu paylaştı. Pakdemirli, 88 yangının kontrol altına alındığını, 10'unun ise devam ettiğini belirtti. Peki, Yangın nerelerde var, hangi illerde devam ediyor? Kaç yerde yangın var Türkiye'deki yangınlarda son durum…


Türkiye'de 28 Temmuz'da birçok bölgede aynı anda başlayan yangınlar halen devam ediyor. Başta Adana, Antalya ve Muğla olmak üzere çok sayıda ilde etkili olan yangınlarla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Parkdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

NERELERDE YANGIN VAR?

 

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