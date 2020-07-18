Neowise kuyruklu yıldızı, Türk bayrağı ile aynı karede fotoğraflandı

Neowise kuyruklu yıldızı, Türkiyenin pek çok noktasından gözlemlenirken, Bursa'da Türk bayrağı ile aynı karede fotoğraflandı.

NASA tarafından Mart ayında keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, 11 Temmuz da dünyadan görülmeye başlandı. Geçen haftalarda Merkür'ün yörüngesinden ayrılan kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçti. Güneşe yakın geçmesi nedeniyle parlaklığı artan Neowise, bu sayede Dünya'dan çıplak gözle görülebildi.

Neowise kuyruklu yıldızı, yurt genelinde ortaya renkli görüntüler çıkarırken, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Türk bayrağı ile birlikte fotoğraflandı. Bursa nın Karacabey ilçesinde Türk bayrağı ile kuyruklu yıldızın bütünlüğü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 7 bin yılda bir görülen Neowise kuyruklu yıldızının, Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.