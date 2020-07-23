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Neowise kuyruklu yıldızı Ankara Üniversitesi Gözlemevi'nde görüntülendi

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 14:31

Uzaydaki varlığı bu yıl keşfedilen Neowise C/2020 F3 kuyruklu yıldızı, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ndeki bilim insanları tarafından görüntülendi.


Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi  ve Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  kuyruklu yıldızların 4,5 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumundan arda kalan  buz-kaya-demir karışımı ilkel kalıntılar olduğunu söyledi.
 
Güneş'e yaklaştıkça yüksek ışının basıncı nedeniyle bu kalıntıların  donmuş haldeki gaz-toz yapılarının koparak, Güneş'e göre aksi yönde ilginç kuyruk  benzeri görüntüler oluşturduğunu belirten Yılmaz, 500 metre ila 30 kilometre  arasında olan kuyruğun Güneş'e yaklaştıkça büyüyerek 30-50 milyon kilometre,  bazen de 100 milyon kilometreye kadar uzayabildiğini aktardı.
 
Neowise C/2020 F3 kuyruklu yıldızı
Yılmaz, Neowise kuyruklu yıldızının ise 27 Mart 2020'de NASA  tarafından yürütülen Neowise Projesi'nin tarama gözlemleri sonucu keşfedildiğini  bildirdi.
 
Neowise'ın uzun dönemli bir kuyruklu yıldız olduğunu, Güneş etrafında  bir turunu yaklaşık 6 bin 700 yılda tamamladığını aktaran Yılmaz, şu bilgileri  verdi:
"Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz 2020 tarihinde Güneş'e en yakın noktaya  geldi ve artık Güneş'ten uzaklaşmaya başladı. Astronomi meraklıları tarafından  bugünlerde bu kuyruklu yıldızın görüntülenmesi için oldukça yoğun çalışmalar  yürütülüyor. Bizler de Neowise C/2020 F3 kuyruklu yıldızını gözlem evimizde  bulunan kamera ile görüntüledik. Görüntüler alındığı sırada kuyruklu yıldız  dünyaya 135 milyon kilometre uzaklığında ve parlaklığı da 3 kadir  dolayındaydı."
 
Kuyruklu yıldızın bugün dünyaya en yakın konuma geçeceğini bildiren  Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kuyruklu yıldız, dünden itibaren Türkiye'ye de en yakın konuma  gelmeye başladı. Bizler bu tür gök olaylarını çok nadir görüyoruz. Böyle bir  kuyruklu yıldız gözlemi ancak 5-10 yılda bir insanın karşısına çıkabiliyor. Bugün  akşam saatlerinde güneş battıktan sonra kuzeybatı yönünde şehir ışıklarından  uzakta bir konumda çıplak gözle de izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları, Neowise'ı  Büyükayı takım yıldızının hemen altında görebilecek."
 

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