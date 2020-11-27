Neon'lu Rolls Royce'lar geliyor!

“Neon Nights" adlı yeni boya üçlemesinin ilham kaynağı doğadan gelen Black Badge'in canlı bir üçlemesi olarak nitelendiriliyor. Yeni geliştirilen boya Wraith, Dawn ve Cullinan modellerinin Black Badge varyantlarına uygulanacak. Rolls-Royce ailesinin daha koyu ve daha keskin “Yaramaz Çocukları” olarak adlandırılan boyalar Avustralya yeşil ağaç kurbağası, Hawaii ağaç çiçeği ve egzotik bir kelebek olmak üzere doğal dünyadan ipuçları sunacak. Başlangıçta sadece ABD'deki müşteriler için oluşturulmuş “Neon Nights", her bir rengin üç ek yinelemesi ile dünya çapında özel seriler için mevcut kılınırken, her bir renk ülkelere yalnızca dört sipariş ile sınırlı tutuluyor.