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Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turist kurtarıldı!

DHA |  19 Mart 2021 Cuma - 1:40 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 1:40

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan ve mahsur kalan 2'si kadın 3 turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağına tırmanan 2si kadın 3 kişi, bir süre sonra dönmek istedi ancak kar ve tipi nedeniyle başarılı olamadı. Dağda mahsur kalan 2'si ABD biri Kanada vatandaşı 3 turist, telefonla ulaştıkları jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri zirvede mahsur kalan turistleri 1 saatlik çalışmayla Nemrut Dağı'ndan indirdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından turistler Narince Jandarma Karakoluna götürüldü.

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Adıyaman Kahta Nemrut Dağı
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