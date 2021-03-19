Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağına tırmanan 2si kadın 3 kişi, bir süre sonra dönmek istedi ancak kar ve tipi nedeniyle başarılı olamadı. Dağda mahsur kalan 2'si ABD biri Kanada vatandaşı 3 turist, telefonla ulaştıkları jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri zirvede mahsur kalan turistleri 1 saatlik çalışmayla Nemrut Dağı'ndan indirdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından turistler Narince Jandarma Karakoluna götürüldü.
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- Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turist kurtarıldı!
Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 2'si kadın 3 turist kurtarıldı!
DHA | 19 Mart 2021 Cuma - 1:40 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 1:40