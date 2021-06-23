Nejla ve Metin Büyükşen olayı nedir? Katilleri bulundu mu?

Müge Anlı’nın programında işlenen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti gündem olmaya devam ediyor. Konya’da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 3 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Canlı yayında olayın sır perdesini araştırılıyor. Peki, Nejla ve Metin Büyükşen olayı nedir? Nejla ve Metin Büyükşen'in katilleri kim? Katiller bulundu mu? İşte detaylar...

Vahşice katledilen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündem oldu. Mehir cinayeti olarak bilinen Nejla ve Metin Büyükşen olayında çiftin oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından isyan etti. Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialarda gözler oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasına çevriliyor. Peki, Peki, Nejla ve Metin Büyükşen olayı nedir? Nejla ve Metin Büyükşen'in katilleri kim? Katiller bulundu mu? İşte detaylar...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.

Müge Anlı, 22 Haziran 2021 Salı gün yayınlanan canlı yayınında Metin ve Necla Büyükşen olayına dair düşüncelerini aktardı. Canlı yayında bulunan 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in cinayetin tek görgü tanığı olmasının yanı sıra tavırlarının şüphe uyandırdığını ifade eden Müge Anlı konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti. Böyle olaylarda kız çocuklarının öne çıkması gerektiği ve konuşması gerekenin kendisi olduğunu söyledi. Normalde de sakin biri olmayan Büşra'nın bu olayla ilgili neden sessiz kaldığı ya da az konuştuğu merak konusu olurken izleyenlerde şüphe uyandırdı.

Büşra'nın anlattıklarının tutarlı olmadığını söyleyen Müge Anlı, Büşra'ya sözü verdiğinde Büşra; psikolojik baskı hissettiğini ve konu ile ilgili eksik olduğunu ifade etti. Ağabeyi gibi olamadığını ve eksik olduğunu dile getiren Büşra, canlı yayında açıklamalarını sürdürdü.

Büşra’nın anne ve babası ile ilgili gerilmediğini, fevri davranmadığını ifade ederken olayın tek görgü tanıdığı genç kızın tavırlarının şüphe uyandırdığı düşünülüyor.

NEJLA VE METİN BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?