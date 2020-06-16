16 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.275 1.57 EURO 7,7370 0.11
USD 6,8480 0.27 ALTIN 380,910 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nejat Atilla Demirhan hakkında karar verildi!

16 Haziran 2020 Salı - 14:42 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 14:56

Yargıtay, Mersin darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

Nejat Atilla Demirhan dava ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.