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Nefesler tutuldu! Kabine toplantısı bitti

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:01

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımları ele alındı.


Nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşüldü.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele aldı.
 
Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi oldu.
 
Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alındı.

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