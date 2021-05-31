Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları!

Koronavirüsün ekonomik etkilerini aza indirmek amacıyla hükümet tarafından devreye alınan Nefes Kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. KOBİ ve işletmelere verilecek Nefes Kredisi'ne 10 banka katılacak ve 6 ay ödemesiz olacak. Peki, Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Nefes kredisi başvuru şartları!

Nefes Kredisi için gözler 1 Haziran'a çevrildi. İşletmelerin yararlanabileceği Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı nefes kredisi destek paketinin detaylarını açıklamıştı. Bankalar hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs sürecinden etkilenen işletmeleri rahatlatacak nefes kredisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Nefes kredisi başvuru şartları!

NEFES KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecek..

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Kredi paketine katılım sağlayan bankalar şöyle:

BAŞVURU ŞARTLARI!

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

NEFES KREDİSİ TAKSİTLERİ VE FAİZ ORANI!

İşletmelere 6 ay ödemesizdönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.