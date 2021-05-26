Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısının ardında 'müjde' olarak açıkladığı 'Nefes Kredisi' ile ilgili gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel bankaların desteği ile verilecek kredide düşük faiz imkanı sunulacak. İş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayacak kredi başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemide etkilenen şirketlere kullandırılacak nefes kredisinin detayları belli oldu. Peki, Nefes Kredisi kimlere verilecek? Nefes Kredisi başvurusu ne zaman? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa Nefes Kredisi verilecek mi? Nefes Kredisi faiz oranı ne? İşte Nefes Kredisi şartları...
Nefes Kredisi'nin ayrıntıları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemide etkilenen şirketlere kullandırılacak nefes kredisinin detayları belli oldu.
HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?
2021 Nefes Kredisi'nin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak.
NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NE?
Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi yıllık faiz oranı yüzde 17.5 olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek.
6 AY ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ
Nefes Kredi'sinin tutarı 50 bin TL ile 200 bin TL arasında 6 ay geri ödemesiz 12 taksitli olacak.
KREDİDEN KİMLER YARARLANACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.
NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemide etkilenen şirketlere kullandırılacak nefes kredisinin ayrıntılarını açıkladı. Uygulama 1 Haziran'da devreye girecek.