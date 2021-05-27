Nefes kredisi başvurusu detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan 2021 Nefes Kredisi 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak. 10 banka tarafından verilen kredinin faizi yüzde 17.5 olacak. 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle ödenecek. Cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan 50 bin, 1-10 milyon TL olan 200 bin lira alabilecek. Peki, Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir, nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi başvurusu kimler yapabilir, hangi bankalar kredi verecek?

Nefes Kredisi'nin detayları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen Nefes Kredisi 1 Haziran'da başlıyor. KOBİ'lere uygun koşullarda sağlanacak ekonomik destek kamu ve özel 10 banka aracılığıyla kullandırılacak. 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru şartları ile geri ödemesiz krediyi hangi bankanın vereceği sorgulanıyor. Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir, kimler hangi bankalardan 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle kredi alabilecek? İşte 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitle verilecek nefes kredi detayları…

NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK, ŞARTI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Nefes Kredisi uygulamasının detaylarını paylaştı.

Nefes Kredisi Paket ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına kadar yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

Söz konusu uygulamada Hazine destekliği KFK kefaleti sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olacak.

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. 1 Haziran Salı gününden itibaren işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıkmada ""Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır." diye belirtti.

HANGİ BANKALAR NEFES KREDİSİ VERECEK?

Nefes kredisi veren bankalar şu şekilde olacak;

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.