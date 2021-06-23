Gazetevatan.com » Gündem » Nefes kesen görüntüler! Yer: İzmir... 6 ay sürüyor
Nefes kesen görüntüler! Yer: İzmir... 6 ay sürüyor
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor.
Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.