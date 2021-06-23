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Nefes kesen görüntüler! Yer: İzmir... 6 ay sürüyor

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Nefes kesen görüntüler! Yer: İzmir... 6 ay sürüyor Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
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