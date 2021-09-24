Nefes alma problemi ile ilgili açıklama

İyi bir yaşam ile uyku, kaliteli nefes alma sayesinde olur. Burunda var olan herhangi bir problem nefes almanızı etkileyerek yaşam kalitenizi düşürecektir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Serdar Altun nefes alma problemlerine yönelik sıklıkla tercih edilen burun ameliyatını sizler için anlattı.

Nefes almakta zorlanan kişiler daha sağlık lı nefes almak isterler ama aynı zamanda yapılacak işlem sonucunda burunlarının yüzleri ile orantılı olmasını tercih ederler. Nefes almada zorluk genellikle burun eğriliğinden kaynaklanır. Burun eti şişkinliği, kemik eğriliği, zayıf burun duvarı gibi çeşitli nedenlerle burun eğriliği oluşabilir. Burun eğrilikleri bazen gözle görülürken bazen de içeriden meydana gelebilir ve çıplak gözle görülemez.

Doğru nefes ile yaşam kalitenizi artırın

Uygulanacak burun estetiği sadece görüntüyü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yüz yapısını önemli ölçüde etkiler, sağlık sorunlarını ortadan kaldırarak kişinin daha kaliteli nefes almasını sağlar.

Burnun eğriliği uçta veya içeride görülebilir. Keskin olanlar genellikle belirti gösterse de iç eğrilik herhangi bir belirti göstermeyebilir ve hatta dışarıdan görülmeyebilir. Ancak bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Yol açtığı sağlık sorunları; burun tıkanıklığı, burun kanaması, uyku apnesi, horlama, baş ağrısı, uyku problemleri ve uyku sırasında gürültülü nefes almadır.

Burun ameliyatı ile hem sağlığınıza hem de yüzünüze uygun burun görünümüne kavuşun

Burun ameliyatı ile kişinin sağlık sorunları giderilebildiği ve görünüm açısından da istenilen görünüme ulaşılabildiği için kişi sağlık sorunlarından kurtulacaktır. Günümüzde genellikle ilk tercih olan burun cerrahisinde, burun problemlerinin dış görünüşe büyük bir etkisi olmadan çözülmesine odaklanılmaktadır.

Rinoplasti nefes alma problemi olan hastalarda tercih edilen yöntemlerdir. Bu işlemler, operasyon sırasındaki sağlık sorunlarını çözdüğü ve istenilen görünüm değişikliklerine izin verdiği için tercih edilmektedir.

Rinoplasti ameliyatı ile kişilerin sağlık sorunları ve görünüm açısından isteklerini yerine getirmek için tek bir operasyon

kullanılabilir. Ameliyattan sonra kişiler uyku ve solunum kalitelerinin düzeldiğini, horlama ve ağız kuruluğu problemlerinin azaldığını söylemektedirler. Rinoplasti ameliyatına uygun kişiler burun görüntüsünden şikayetçi ve aynı zamanda nefes alma şikayetleri olan kişilerdir. Ameliyat süresi kişinin problemine bağlı olarak değişebilmektedir. Ameliyat çıkışında burun üzerine bandaj uygulaması ve gerekli durumlarda da iç kısma silikon tampon konulabilmektedir. Tampon, ameliyat sonrası 2 - 3. Günlerde, bandaj ise 7 - 10. günlerde çıkarılmaktadır. Bandaj çıkarıldıktan sonra burun ilk etapta ödemli şiş olmakta ve bu şişliğin büyük bir kısmı 1 ay içerisinde inmektedir. Ancak son şekline 1-1.5 yılda ulaşmaktadır.

Ameliyat sonrası ilk 2 ay gözlük takılmaması ve burnun darbelerden korunması önerilmektedir.