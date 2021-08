Nedret Güvenç kimdir? Nedret Güvenç kaç yaşındaydı? Nedred Güvenç dizileri ve filmleri!

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?

17 Şubat 1948 tarihinde İzmir Şehir Tiyatrosu'nda, ilk defa profesyonel olarak sahneye çıkan Nedret Güvenç ''Portakal Kabukları'' adlı çocuk oyunuyla ve ''Hanımlar Terzihanesi'' oyunuyla çıktı.

Sonra yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönen Nedret Güvenç, bugüne kadar 200'den fazla tiyatro oyununda baş rol oynadı ve pek çok ödüle layık görüldü.

Yönetmenliğe adımını ise 1974 senesinde "En Büyük Kumar" oyunu ile attı.

1995 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli olan Nedret Güvenç Gencay Gürün'ün kurduğu "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı.

Öykü ve hikaye denemeleri bulunan sanatçı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Nedret Güvenç, Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazdı.

İlk evliliğini dublaj sanatçısı Hayri Esen ile yapan Nedret Güvenç, ardından Orhon Murat Arıburnu ile evlendi. Daha sonra Yüksek Mimar Okan Bilgütay ile evlenen Nedret Güvenç’in bu evliliğinden Müjde isminde kızı dünyaya geldi. Nedret Güvenç, aynı zamanda oyuncu Ece Uslu'nun da teyzesidir.

KİTAPLARI

1989 - Kum Zambakları

1991 - Bir Zamanlar İzmir'de

2003 - Dinle Beni

PLAKLARI

Memleket İsterim / Kara Koyun - Müzik: Bora Ayanoğlu, düzenleme: Esin Engin

Talih Kuşu - beste: Ali Ercan, düzenleme: Esin Engin

Kardelen-(şiir plâğı)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Eski Şarkı (Eser: Reşat Nuri Güntekin, yönetmen: İ. Galip Arcan).

Cyrano de Bergerac (Eser: Edmond Rostand, çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil, Yönetmen: Galip Arcan)

Suların Altındaki Yol, 1957-58, (Yazan: Jean Anouilh, Yönetmen: Max Meinecke)

Macbeth, 1962-63 (Eser: William Shakespeare, Çeviren: Sabahattin Eyuboğlu, yönetmen: Beklan Algan, Başrolü Agah Hün'le paylaşıyorlar)

Evcilik Oyunu, 1963 (Yazan: Adalet Ağaolu, Sahneye koyan: Tunç Yalman)

Yarış Bitti (Foto-finish), 1963-64 (Yazan: Peter Ustinov, çeviri: Gencay Sav (Gürün), sahneye koyan: Abdurrahman Palay)

Kuru Gürültü (Much Ado About Nothing), 1964 (William Shakespeare, çeviren: Hamit Dereli , Yönetmen: Zihni Küçümen)