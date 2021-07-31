Nedret Güvenç hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedret Güvenç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 90 yaşında vefat etti.
Nedret Güvenç'in vefatının ardından Işıl Aksoy, Nedim Saban gibi sanatçılar sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.
NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?
Nedret Güvenç, 5 Eylül 1930 tarihinde, İzmir Çeşme'de Çiftlik köyünde doğdu. İlk okulu Bornova'da okudu. Bornova Ortaokulunda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında bir öğrenciyken Karel Çapek'in "Yaşadığımız Devir" adlı savaş karşıtı bir oyunda başrol oynadı. İzmir'de öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında şan ve piyano tahsili yaptı. O dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.
17 Şubat 1948 yılında, önce Portakal Kabukları adlı çocuk oyunuyla ve Hanımlar Terzihanesi oyunuyla 17 yaşında İzmir Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel olarak sahneye ilk kez İzmir'de çıktı. İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. 1950-1951 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yıllarında üç sezon boyunca Cüneyt Gökçer'in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak sahneye çıktı.
Daha sonra yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu'na döndü. Bugüne kadar 200'den fazla tiyatro oyununda baş rol aldı ve pek çok ödül kazandı.
1974'te oyunculuğunun yanı sıra "En Büyük Kumar" oyununu sahneye koyarak, yönetmenliğe başladı.
Tiyatro çalışmalarının yanı sıra; pek çok film, radyo tiyatrosu, dublaj ve televizyon çalışması yaptı. Güvenç; bu dalda pek çok ödül sahibidir.
1995'te İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli olunca, Gencay Gürün'ün kurduğu "Tiyatro İstanbul" tiyatrosu bünyesine katılmıştır.
200'den fazla Tiyatro oyununda oynadı. Bunlardan bazıları: Boş Beşik, Alcectis, Beyaz Güvercin, Cyrano de Bergerac, Rüya Gibi, Taruffe, Therese Raquin, İhtiras
Tramvayı, Hile ve Sevgi, Macbeth, Eski Şarkı, Suların Altındaki Yol, Evcilik Oyunu, Kuru Gürültü, Yarış Bitti, Bozuk Düzen, Bir Kış Masalı, Vişne Bahçesi, Genç Osman, Masum Irene, Kanlı Düğün, Kralın Kısrağı, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Hırçın Kız, Günden Geceye, Aşk Mektupları.
Sanatçının, öykü ve hikaye denemeleri bulunmaktadır. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır.
9 Mart 2010 günü İzmir Bornova Çamdibi'de "Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi" adında bir tiyatro açıldı.
Dublajcı Hayri Esen ve tiyatrocu Orhon Murat Arıburnu ile evlenip ayrıldı. 50 yılı aşan bir süredir; Yüksek Mimar Okan Bilgütay'la evli olan sanatçının; Müjde isimli bir kızı var.
Nedret Güvenç, Ece Uslu'nun da teyzesi.
Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi bir çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun ??????#NedretGüvenç ? pic.twitter.com/F7QmIypKIk— Işıl Yücesoy (@isilyucesoy_123) July 31, 2021
Yangın acılarımız katlandı! Tiyatromuzun çınarı Nedret Güvenç’i kaybettik. pic.twitter.com/117rRWJCCf— nedim saban (@nedimsaban) July 31, 2021