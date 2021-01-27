ABD'de yaklaşık 38 yıldır Türk müziğini icra eden tanınmış sanatçı Nedim Katgı, pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. New York'ta yaklaşık 40 yıl çalıştırdığı korolarla Türk müziğinin tanıtımına katkıda bulunan ve 65 yıllık hayatı boyunca sayısız başarıya imza atan Nedim Katgı, dün tedavi gördüğü hastanede pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Nedim Katgı kimdir? Nedim Katgı nereli, kaç yaşında?

Nedim Katgı kimdir?

1955 yılında İstanbul'da doğan, ikiz kız çocuk babası olan Nedim Katgı’nın, profesyonel müzik hayatı 20 yaşında başladı. İstanbul'da Ses dergisinin şarkı yarışmasında 1'inci olarak müzik hayatına katılan Katgı, kurduğu Otobüs Yolcuları Orkestrası ile 70'li yılların sonunda ün kazandı.

1980'de mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuarında 1982'ye kadar öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçı, Sezen Aksu başta olmak üzere, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Neşe Karaböcek ve Erol Evgin gibi birçok ünlü isimle müzik çalışmaları yaptı.

Müzik kariyerine 1983'ten sonra New York'ta devam etti. Burada Amerikalı müzik grupları ile aynı sahnede Caz, Funk ve World Music türlerinde eserler çaldı.

New York Atatürk Okulunda 4-16 yaş arası Türk çocuklarına 1987 yılından bu yana, hiç ara vermeden müzik öğretmenliği yaptı.