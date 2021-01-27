Neden “hayır” diyemiyoruz?

Mevcut sevgiyi kaybetme ve terk edilme korkusu evet dedirtir. İnsanlar sevgi görmek için sonrasında pişmanlık duyduğu şeylere bile evet diyebilir. Öfkeden korkmak, deneyimlediği eski olumsuz duygular sebebiyle kendilerine kızılmasını, olumsuz duygu oluşturmak istememeleri. Yalnız kalma korkuları. Sevmenin evet demek olduğunu zannetmeleri. Onaylanma, dış onaya duyulan ihtiyaç sebebiyle çocukken ailemizden nasıl onay bekliyorsan yetişkin olduğunda da dışarıdan onay bekleriz ve bu onayı elde etmek için evet deriz hayır demenin kendimizi suçlu ve kötü hissettireceğini düşünmek istemediğimiz halde evet demeye yöneltiyor insanları. Hayatta önce ne istediğimizle ilgilenmeliyiz.