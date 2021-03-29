Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.