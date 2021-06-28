Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Büyükşen cinayeti soruşturulmaya devam ediliyor. 3 yılın ardından yeniden Müge Anlı’da gündeme gelen Necla-Büyükşen cinayeti tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Büyüklen çiftinin en küçük oğlu Osman Büyükşen ailesinin katilini bulmak için Müge Anlı'ya başvururken, çiftin kızı Büşra, büyük oğlu Uğur ve gelinleri Betül ise şüpheliler arasında yer alıyor. Peki, Necla ve Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, ne oldu? Müge Anlı Büyükşen cinayeti son durum, Büyükşen ailesinin katili kim?

Necla ve Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, ne oldu? Müge Anlı Büyükşen cinayeti son durum, Büyükşen ailesinin katili kim? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Müge Anlı 3 yıl önce işlenen Büyükşen cinayetini araştırmaya devam ediliyor. Osman Büyükşen'in programdaki feryadı Müge Anlı başta olmak üzere tüm Türkiye’yi derinden üzdü. Öte yandan cinayeti çözmek için özel ekip kurulduğu duyuruldu.

Necla ve Metin Büyükşen cinayeti detayları

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti ile ilgili jandarma eri yayına aldı. Jandarma erin söyledikleri hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı. Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı.

Jandarma er Uğur Büyükşen'e tepki göstererek, " Herkes toplandı senin kapının önüne, evin önüne jandarma arabası geldi merak bile etmedin insan bir sorar. Silah elimdeydi sana silah bile doğrultmadım" dedi ve ekledi.

"Senin annen ölmüş. Ben sana 'kimsin' dedim. 'Oğluyum' dedin. Ben gördüğümü söylüyorum" dedi.

Uğur Büyükşen ise "Ben soru sorarak ve koşarak geldim. Orada durdum.tekrar koştum ve geldim" diyerek olay gününü anlattı.

Büşra ise "Beni içeri alarak sakinleştirmeye uğraştılar." dedi. Müge Anlı'nın sert tepkisiyle karşılaşan Büşra, "Haklısınız" diyerek sustu.

Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi.

Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya "Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık" diyerek isyan etti.

Ve ekledi "Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum."

Abi ve kardeşten çelişkili ifadeler

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.