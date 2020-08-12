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Necip Memili, Asya'nın yüzünü gösterdi

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:40 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 16:40

Ocak 2020'de sade bir törenle Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Necip Memili, geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen 40 yaşındaki oyuncu kural bozdu.


Necip Memili, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.
 
'Çukur'un 'Cumali'si, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada Asya ile fotoğrafını yayınlamış, "Kızımız ile dışarıya ilk adım" mesajını yazmıştı.
 
40 yaşındaki oyuncu, babalık sevinci yaşadıktan sonra ise "Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.
 
 

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