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Necati Şaşmaz’dan beraat sonrası ilk atak geldi!
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'dan beraat sonrası ilk atak geldi. Dün boşanma davası sonuçlanan oyuncu davada, eşinin WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu. Yazışmaları habersiz ele geçirdiği iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu beraat etti. Beraat etmesinin ardından Necati Şaşmaz, boşanma davalarında gizlilik ihlali yapan eşinin avukatı Deniz Ketenci’yi savcılığa şikayet etti. Ketenci, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan boşanma sonrası ilk atak geldi. Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz ile 12 Aralık 2012 tarihinde evlenmişti. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan Şaşmaz çifti, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.