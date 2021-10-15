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Nebahat Çehre kararını açıkladı! ' Bu süreçte...'
Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Muhabirlerle konuşan oyuncu, ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorulara açıklık getirdi.
Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan usta oyuncu Nebahat Çehre, AVM çıkışında ayaküstü gazetecilerle sohbet ederek soruları yanıtladı.