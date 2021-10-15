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Nebahat Çehre kararını açıkladı! ' Bu süreçte...'

Türk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Muhabirlerle konuşan oyuncu, ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorulara açıklık getirdi.

Nebahat Çehre kararını açıkladı! ' Bu süreçte...' Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan usta oyuncu Nebahat Çehre, AVM çıkışında ayaküstü gazetecilerle sohbet ederek soruları yanıtladı.
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