15 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nebahat Çehre isyan etti 'Ayda 100 bin TL istiyorlar'

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 9:23 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 9:23

Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda doktordan çıkarken objektiflere takıldı. Çehre, kiralık ev fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti.


Nebahat Çehre, doktor kontrolüne geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bu dönem güneyde yazlık bölgelerde yükselen kira fiyatlarına isyan edip “Ayda 100 bin lira istiyorlar yazlık yerlerdeki evlere. Benim yazlığım yok, en güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi. En iyisi bu” diye konuştu.
 
Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini anlatan Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını anlatıp “Doktora geldim, ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibiyiz evdeyim, evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz. Bir şansım var şehir içinde büyük bir sitede oturuyorum orada geniş bir yürüyüş alanım orada idare ediyorum” dedi.
 

ETİKETLER

nebahat çehre yazlık arkadaş tekne fiyatlar uçuk aşk-ı memnu firdevs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.