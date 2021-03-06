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Nebahat Çehre'den ilginç yanıt! 'Eti yenen hayvan kürkü'
Uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, üzerindeki kürk ceketiyle dikkat çekti. Usta oyuncu, kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla gündem oldu.
Nebahat Çehre, üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığı soruları üzerine "Bilmiyorum. Zannediyorsam etini kesip yiyorlar ya büyük hayvanların, sonra da derilerini satıyorlar. Öyle bir şey zannediyorum" şeklinde konuştu.