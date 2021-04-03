Ne zaman normalleşeceğiz? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz normalleşmeyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 2021 yılında 2020 yılına göre çok daha iyi konumda olunduğunu belirten Kayıpmaz, 'Kovid-19 gibi yaşantımızda bundan sonra başka bakteriler olabilir. 2021 yılı içerisinde bu salgının önemli ölçüde sönümlenebileceğini günlük yaşantıyı etkileyen pandeminin 2021 yılı içinde sönümlenebileceğini ümit ediyoruz' ifadesini kullandı.

CNN TÜRK'te yayınlanan 5N1K programına konuk olan Kayıpmaz merak edilen sorulara yanıt verdi. Cüneyt Özdemir'in 'ne zaman normale döneceğiz?' sorusuna Kayıpmaz şu yanıtı verdi:

2021 yılında 2020 yılına göre çok daha iyi konumdayız. Artık piyasada birçok aşı uygulanabilir hale geldi. 2021 yılı içerisinde aşılamanın yaygın olarak yapılmasıyla birlikte bu salgının sönümlenebileceğini ifade ediyoruz. Elbette Kovid -19 gibi yaşantımızda bundan sonra başka bakteriler olabilir. 2021 yılı içerisinde bu salgının önemli ölçüde sönümlenebileceğini günlük yaşantıyı etkileyen pandeminin 2021 yılı içinde sönümlenebileceğini ümit ediyoruz.

NÜFUSUN YÜZDE KAÇI AŞILANMALI?

Toplum bağışıklığından söz edebilmeniz için en azından toplumun yüzde 60'ının hastalananlar, hastalığı geçirenler ve aşı olanların bağışıklığı kazanmış olması gerekiyor. Piyasada olan aşıların hiçbiri yüzde yüz etkili değil. Yüzde 70'lerin üzerine çıktığında toplum bağışıklığından söz edebiliriz. Türkiye'nin aşılamadaki oranı yüksek. Risk gruplarının aşılanmasıyla başladık. İnaktif aşılar geldi Çin'den. Almanya 'dan Biontech aşısı bir miktar geldi. Rusya 'nın aşısıyla ilgili görüşmeler devam ediyor.

MUTASYON ETKİSİ

Mutasyona uğraşmış virüse karşı alacağımız tedbirlerle daha önceki virüs suçlarına alacağımız tedbirlerle aynı aslında. İngiltere 'de ortaya çıkan mutasyonunun kişiler arasında daha kolay bulaşabildiğini biliyoruz. Baskın suç varyant İngiliz varyantı haline gelmiş durumda. Mutasyona uğramış ve daha hızlı bulaşan virüse karşı tedbirli olmak.

MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK?