Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik hesaplama 2020!

'Ne zaman emekli olurum' sorusu emeklilik hayaline yaklaşan milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında geliyor. Emeklilik için istenen prim şartını sağlayanlar yaş şartını da sağlamaları durumunda emekliliğini hak edebiliyor. Emeklilik için gün sayan binlerce kişi, sigortalı olma tarihine göre emekli olabilecekleri tarihi hesaplayabilirler. Kadınlar ve erkekler için farklılık arz eden SGK emeklilik hesaplama işlemi, kişinin prim gününe ve çalışma süresine göre değişkenlik gösteriyor. Pek çok kişi 'SGK ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olacağım?' sorularını merak ediyor. İşte 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunu merak edenler için SGK emeklilik hesaplama hakkında bilmeniz gerekenler...

İşçi, memur , Bağ-Kur veya kadın veya erkek çalışan farketmeksizin emekli olabilmek için yasa tarafından belirlenen bazı şartları taşımak gerekiyor. Emekli olabilmek için, belirli bir süre sigortalı olmak, belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması ve kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişen emeklilik yaşı şartını taşımak gerekiyor. Emeklilik planları yapanlar, bu şartları taşımalarının yanında sigortalılık tarihini de dikkat etmeleri gerekiyor. Bu yüzden emeklilik planları yapan pek çok kişi 'SGK ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olacağım?' sorularını sık sık sorar. İşte 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunu merak edenler için SGK emeklilik hesaplama hakkında tüm detaylar...

Ne zaman emekli olurum? sorusu yıllardır çalışma hayatı içinde yer alan ve emekliliğine kısa süre kalan pek çok çalışanın gündeminden düşmüyor. Özellikle de, koronavirüs süreci emeklilik planları yapanları daha çok düşünmeye sevk etti.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;

1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.

İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE ERKEK SİGORTALILARIN EMEKLİLİK YAŞI

- İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1976 ve öncesi olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri şartıyla, yaş sınırı olmadan emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 44 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1979 ile 23 Kasım 1980 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 45 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1980 ile 23 Mayıs 1982 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5075 gün prim ödemeleri ve 46 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1982 ile 23 Kasım 1983 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5150 gün prim ödemeleri ve 47 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1983 ile 23 Mayıs 1985 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5225 gün prim ödemeleri ve 48 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5300 gün prim ödemeleri ve 49 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5375 gün prim ödemeleri ve 50 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1988 ile 23 Kasım 1989 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5450 gün prim ödemeleri ve 51 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1989 ile 23 Mayıs 1991 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5525 gün prim ödemeleri ve 52 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1991 ile 23 Kasım 1992 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5600 gün prim ödemeleri ve 53 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1992 ile 23 Mayıs 1994 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5675 gün prim ödemeleri ve 54 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1994 ile 23 Kasım 1995 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5750 gün prim ödemeleri ve 55 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1995 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri ve 56 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1997 ile 23 Kasım 1998 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5900 gün prim ödemeleri ve 57 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

1999’DAN SONRA İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU

1999 yılında emeklilikte düzenlemeye gidildi ve 9 Eylül 1999’dan sonra şartlar ağırlaştırıldı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılı arasında işe yeni girenlerde sigortalılık süresi aranmıyor. Bu tarihlerde işe başlayanların emeklilik için yerine getirmesi gereken iki şart var. Birincisi 7200 gün prim ödeme süresini doldurmaları gerekiyor. İkincisi ise 60 yaşını doldurmaları gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler emekliliğe, dolayısıyla da emekli maaşı almaya hak kazanıyor.

2008 YILINDAN SONRA İŞE GİRENLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün sayısının 7200 olması. Bu şartı yerine getirenler sigortalılık süresine gerek olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Ancak bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:

- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Sigortalılar yaş haddinden de emekli olabilirler. Peki, nedir yaş haddinden emeklilik? Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan kişilere tanınan hak. Bir anlamda yeterince çalışamamış kişilerin, kısmi emeklilik aylığı alabilmesine imkan tanıyan hak da diyebiliriz. Ancak bu emeklilik imkanından yararlanabilmenin de şartları var.

- 1976’dan önce işe başlayan erkek çalışanlar, 3600 gün prim ödemeleri halinde, 55 yaşında emekli olabiliyorlar.

- 23 Mayıs 2002’de, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 55 yaşında emekliliğe hak kazanıyor ve kısmi emeklilik aylığı alabiliyor.

- 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 56 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 57 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihinden sonra tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 59 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2014’ten sonra tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 56 yaşını doldurmuş olmaları halinde emekliliğe hak kazanıyor.

- İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar, 25 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4500 prim ödeme gün sayısını yerine getirmeleri halinde 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyor ve kısmi emeklilik aylığı alabiliyor.

- 1 Mayıs 2008’den sonra 5400 gün, yani 15 tam yıl prim ödeyenler 60 yaşında emekli olabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır.