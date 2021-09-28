Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanmasının faydaları neler?

Askerlik borçlanması silah altında geçen süreler ile yedek subay ve yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen süreler için verilen borçlanma hakkı olarak biliniyor. Emekliliğine kısa süre kalan ve prim eksiği olanların, fiilen yaptıkları askerlik nedeniyle çalışma imkanının olmadığı dönemlerinin sosyal güvenlik açısından değerlendirilmesini amaçlar. Silahaltına alınan tarihten terhis tarihine kadar geçen süreleri borçlanmak mümkün. Posta Gazetesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Ekrem Sarısu bugünkü yazısında okuyucusunun askerlik borçlanması ile ilgili sorusunu yanıtladı.
YA 5450 GÜN PRİMİ YA DA 60 YAŞI TERCİH EDECEKSİNİZ!
Soru: 1972 doğumluyum. İlk SSK giriş tarihim 10 Şubat 1989. Toplam 2763 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? 18 ay askerliğim var. Askerlik borçlanmasını yapsam faydası olur mu? Tugay ERDOĞANLI
Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Askerlik sürenizi borçlanıp ayrıca 2147 gün daha prim ödeyerek priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan borçlanma emekli olma şartlarını değiştirmiyor ancak prim ödeme gün sayısını artırıyor. Primi tamamlayacağınız tarihte emekli olacağınızdan, askerlik borçlanması primi 18 ay erken tamamlamanızı sağlayacak ve 18 ay erken emekli olacaksınız. Ayrıca 837 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla 2032’de 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak). Bu seçenekte askerlik sürenizi borçlanmanız da gerekmiyor. Ancak askerliğinizi borçlanmanız halinde ayrıca 297 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlayabilirsiniz.