Ne zaman emekli olurum? 2020 emeklilik yaşı hesaplama ekranı

Emekli olmayı bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları sıklıkla internette "Ne zaman emekli olurum?" sorusunu aratıyor. Peki, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik günü nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olurum diye merak edenler için işte emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve emekli olmak için gerekli şartlar...

Sosyal Güvenlik Sistemi içinde emekli olacağı günü bekleyen milyonlarca çalışan emeklilik zamanı ve emeklilik yaşı işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. İnternette sıklıkla 'Ne zaman emekli olurum?" sorusunu aratan kamu ve özel sektör çalışanları prim gün sayılarını da merak ediyor. Peki, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik günü nasıl hesaplanır? İşte 2020 SGK emeklilik yaşı hesaplama ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye denir. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de 'prim ödeme süresi' deniyor. Emeklilik için tamamlanması gereken diğer bir faktör de yaştır. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur , Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmeksizin emeklilik için belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor. Bu 3 koşuldan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik tarihi hesaplamak için 2 yöntem bulunuyor:

Emeklilik tarihi için hem SGK'nın internet sitesi üzerinden hem de SGK işbirliği ile e-devlet ile hesaplama yapabilmek mümkün. Doğum tarihi ile birlikte ilk işe başlama tarihini ve diğer detayları giren kişi, SGK üzerinden normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilir.

Diğer yol ise E-devlet üzerinden de emekli olacağınız zamanı hesaplayabilirsiniz. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilir, sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapabilirsiniz.

Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.