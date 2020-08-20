Ne zaman emekli olurum? 1970 doğumlu, 1987 sigorta girişli, 3213 prim gününe sahip olan 2. çocuklu kadın ne zaman ve nasıl emekli olur?

Çalışanların en temel hakkı olan emeklilik, herkesin hayalidir. Buna bağlı emeklilik yaşı tüm çalışanların merak ettiği konuların başını çeker. Sigorta girişi, gün sayısı ve yaşa bağlı olarak gerçekleşen emeklilik için yaş hesabı yapılırken SGK robotunda da yararlanabilmek mümkündür. Peki, 1970 doğumlu, 1987 sigorta girişli, 3213 prim gününe sahip olan 2. çocuklu kadın ne zaman ve nasıl emekli olur?

Sosyal Güvenlik reformu ile değişen emeklilik sistemi birçok çalışanın kafasını karıştırıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar olarak şeklide farklı tarihlerin öne çıkması, işçinin emeklilik yaş hesaplaması yapmasını zorluyor. Peki, 1970 doğumlu, 1987 sigorta girişli, 3213 prim gününe sahip olan 2. çocuklu kadın ne zaman ve nasıl emekli olur?

1970 doğumlu, 1987 sigorta girişli, 3213 prim gününe sahip olan 2. çocuklu kadın ne zaman ve nasıl emekli olur?

Doğum Tarihim 21.10.1970, sigorta başlangıç tarihim 01.08.1987 ve pirim günüm 3123. 2 çocuğum var başlangıç tarihim onlardan önce doğum borçlanmasını ne zaman yapmam gerekiyor ve nasıl bir yol izlemem gerekir? Ne zaman emekli olurum?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 44 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Çocuklarınız sigortalılık başlangıç tarihinizden sonra ise her biri için 720 günlük borçlanma müracaatında bulunabilirsiniz. 2402 Gün eksiğiniz mevcut, 2 çocuk için 1440 gün borçlanma yaptıktan sonra 962 gün açığınız kalacak. Bu süreyi de ister çalışarak ister isteğe bağlı şekilde ödeyebilirsiniz. Doğum borçlanmasını ne kadar erken yaparsanız sizin için o kadar az maliyetli olur. Doğum borçlanması tutarları her yıl asgari ücrete endeksli olarak artırılmaktadır. 2020 Yılı için günlük doğum borçlanması tutarı en düşük 31,39 TL’dir. 1440 Gün için en düşük ödeyeceğiniz tutar 45.201,60 TL’dir. 2021 Yılında bu tutar yeni asgari ücretle birlikte artırılacaktır.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

E-devlet üzerinden ‘’ne zaman emekli olabilirim’’ butonuna girmeli ve açılan sayfaya cinsiyet ve doğum tarihi yazılmalı.

4C’ye ait olan hizmetlerinizin giriş - çıkış tarihlerini de sisteme girdikten sonra, işten ayrılıp yeniden girdiyseniz, “Ekle” butonuna tıklayarak detayları eklemek gerekmektedir.

4/A ve 4/B hizmetiniz var ise, bu hizmetlerin de giriş çıkış tarihi de sisteme eklenmelidir. Aynı tarihe denk gelen hizmetlerinizin olması durumunda, çakışan sürelerden bir tanesi sistem tarafından dikkate alınır.