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Ne yaptın Demi Rose! Bu kez bikinisine sığmadı

Ne yaptın Demi Rose! Bu kez bikinisine sığmadı Demi Rose, Maldivler'de tatiline devam ediyor.
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