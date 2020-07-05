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Ne Bodrum, ne Marmaris, burası...
Elazığ’da 'doğunun gizli denizi' olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hem de Covid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Sivrice ilçesinde bulunan, Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler ilgi göstermeye başladı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti.