NBA All Star 2021 ne zaman? NBA All Star 2021 saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All Star 2021 maçı!

NBA All Star 2021 maçı için heyecan dorukta. Basketbolseverlerin beklediği NBA All Star maçı saati ve kanalı belli oldu. Ayrıca, NBA All Star maçı kadroları da netleşti. ABD'nin Atalanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri maçlarında takım kaptanları, ilk 5'ler ve yedek isimler belli oldu. NBA All Star 2021 ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star saat kaçta başlıyor? İşte tüm detaylar...
NBA ALL STAR 2021 MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA All-Star Dünya Karması-ABD Karması maçı 7 Mart Pazar günü TSİ 05.00’te oynananacak. NBA All-Star maçı S Sport Plus’ta sporseverlerle buluşacak.
NBA ALL STAR KADROLARI
ABD Takımı
LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
Ja Morant (Memphis Grizzlies)
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
James Wiseman (Golden State Warriors)
Michael Porter Jr. (Denver Nuggets)
Tyler Herro (Miami Heat)
Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)
De’Andre Hunter (Atlanta Hawks)
Keldon Johnson (San Antonio Spurs)
Dünya Takımı
RJ Barrett (New York Knicks)
Rui Hachimura (Washington Wizards)
Facundo Campazzo (Denver Nuggets)
Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)
Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)
Nickeil Alexander-Walker (Yeni Orleans Pelicans)
Deni Avdija (Washington Wizards)
Theo Maledon (Oklahoma City Thunder)
Precious Achiuwa (Miami Heat)
Mychal Mulder (Golden State Warriors)