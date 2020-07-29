NBA 2019-2020 sezonu geri dönüyor! NBA maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? NBA fikstür

Basketbol severlerin merakla beklediği NBA karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. NBA’de Covid-19 sebebiyle ara verilen sezon başlıyor. Peki, NBA maçları ne zaman, hangi kanalda? NBA fikstür ve puan durumu...
NBA’de Covid-19 sebebiyle ara verilen sezon, Utah Jazz – New Orleans Pelicans arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. NBA'de A Milli Takımımızı temsil eden basketbolcularımızdan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Buck 53 galibiyet ile Doğu Konferası’nda liderliği göğüslüyor. Hemen ardından Toronto Raptors 46 galibiyet ile ikinci sırada, Boston Celtics 43 galibiyet ile üçüncü sırada ve Miami Heat 41 galibiyet ile çekişmeli geçen sezona dördüncü sırada devam ediyor.
Furkan Korkmaz’ı bu yıl 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Philadelphia 76ers ise 39 galibiyet ile ligde altıncı sırada mücadelesini sürdürüyor.
Batı Konferansı’nda ise Los Angeles Lakers 49 galibiyet ile birinci sırada liderliğini sürdürürken, Los Angeles Clippers 44 galibiyet ve Denver Nuggets 43 galibiyeti elinde bulunduruyor.
NBA MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
NBA’in çekişmeli geçecek sezonu, canlı karşılaşmalarıyla basketbol severlerle buluşacak. NBA’de 30 Temmuz Perşembe’yi 31 Temmuz Cuma’ya bağlayan gece 01.30’ta Utah Jazz – New Orleans Pelicans arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Bu karşılaşmadan hemen sonra saat 04.00’te Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers mücadelesi canlı yayınla S Sport ekranlarına gelecek.
NBA FİKSTÜRÜ
30 TEMMUZ PERŞEMBE
01.30 UTAH JAZZ-NEW ORLEANS
04.00 LA CLIPPERS-LA LAKERS
31 TEMMUZ CUMA
21.30 ORLANDO- BROOKLYN
04.00 HOUSTON-DALLAS
1 AĞUSTOS CUMARTESİ
20.00 MİAMİ- DENVER
01.00 NEW ORLEANS- LA CLIPPERS
2 AĞUSTOS PAZAR
23.00 SAN ANTONIO- MEMPHIS
03.30 MILWAUKEE- HOUSTON