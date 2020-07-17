17 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.103 0.25 EURO 7,8410 0.40
USD 6,8620 0.09 ALTIN 397,630 0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nazmi Mete Cantürk hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

17 Temmuz 2020 Cuma - 11:17 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 11:17

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi.


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

Nazmi Mete Cantürk İstanbul Başkonsolosluğu ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.