Nazmi Mete Cantürk hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
17 Temmuz 2020 Cuma - 11:17 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 11:17
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi.