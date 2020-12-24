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Nazlı Kayı'nın sosyal medya kazancı şaşırttı!

Nazlı Kayı'nın sosyal medya kazancı şaşırttı! Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden inmeyen Nazlı Kayı, yakaladığı şöhretle markaların aranılan ismi oldu.
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