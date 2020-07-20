Nazlı Kayı kimdir? Hacı Sabancı’nın sevgili Nazlı Kayı ne iş yapar, nereli?

İş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, romantik tatillerine Çeşme'de devam ediyor. Ünlü çiftin, Çeşme tatili haberlerinin ardından Nazlı Kayı hakkında merak edilenler de arttı. Nazlı Kayı kimdir? Hacı Sabancı’nın sevgili Nazlı Kayı ne iş yapar? Nazlı Kayı nereli?

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, önceki gün Çeşme Dalyan’da görüntülendi. Hacı Sabancı, 2017’den beri aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı ile karantina günlerini İstanbul’da geçirmiş, sezonu Bodrum’da açmışlardı. Peki, Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı ne iş yapar? Nazlı Kayı nereli?

NAZLI KAYI KİMDİR, NERELİ?

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı 1992 İstanbul doğumlu. İlk, orta eğitimini Bursa'da tamamlayan Nazlı Kayı lise eğitimini İstanbul'da Koç Lisesi'nde tamamladı. Ardından da üniversite için Londra'ya gitmiş. İlk yıl Foundation Queen Mary University Of London'da eğitim gören Nazlı Kayı, daha sonra University Of Westminster'da hukuk okudu ve mezun oldu.

NAZLI KAYI NE İŞ YAPIYOR?

Nazlı Kayı’nın bir sanat galerisi açmak ve sanat eğitimleri veren bir merkez işletme hayali olduğu öğrenildi. Nazlı Kayı meslek seçimiyle ilgili verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"Yani hukuku okurken çok sevmiştim ama çalışırken mutlu olmadığımı hissettim ve bir aile dostumuzun bana verdiği 'Mutsuz olduğun hiçbir şeyi yapma, hayat mutsuz olduğun bir işi yapmak için çok kısa' tavsiyesine uydum. Şu an İstanbul Modern'den sanat tarihiyle ilgili dersler alıyorum ve 1700'lerin başından neredeyse günümüze kadar yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum, öğrenecek daha çok şeyim var."

Sanata olan merakının annesinden geldiğini de itiraf eden Nazlı Kayı, "Aslında annemin sanata merakı vardır ve tanıdığımız Yiğit Yazıcı gibi bazı sanatçıların eserlerini alırdı. Ben o zaman bu kadar farkında değildim. Ama sonra herhalde bilinçaltıma işlemiş olacak ki sanatla ilgili her şey çok heyecanlanmama neden oldu. İçime işlemiş, yurtdışındaki eğitimim için okul dışı projeler yapmak gerekiyordu. Ben hep sanatı tercih ederdim. İstanbul Modern'de böyle bir eğitim olduğunu gördüm. Şimdi oradan ders alıyorum, bitirdikten sonra eğitime devam edeceğim ama..." dedi.