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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü orada olacak! Detaylar belli oldu
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti. 26 Ağustos tarihinde Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturması beklenen çift, daha görkemli bir törenle dünyaevine girecek.
Altı ay önce evlilik yolunda ilk adımı atan ve şimdilerde tatilde olan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti.