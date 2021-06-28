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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü orada olacak! Detaylar belli oldu

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti. 26 Ağustos tarihinde Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturması beklenen çift, daha görkemli bir törenle dünyaevine girecek.

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü orada olacak! Detaylar belli oldu Altı ay önce evlilik yolunda ilk adımı atan ve şimdilerde tatilde olan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti.
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