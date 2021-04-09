Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğün tarihi belli oldu!

Yılın düğününün detayları belli oldu. Hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde yürüten Hacı Sabancı - Nazlı Kayı çifti covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemiyor.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evlenme kararı aldıkları haberiyle magazin gündemine gelmişti. Evde baş başa oturdukları sırada Sabancı'dan evlilik teklifi alan Nazlı Kayı, 'Evet' cevabını vermişti.

Hürriyet'in haberine göre; geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi belli oldu. Çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift, Arzu-Ömer Sabancı’nın Kanlıca’daki muhteşem yalısında birbirlerine “evet” diyecek.