Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında anıldı!

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin (RTİB) katkılarıyla Novodeviçye Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, büyükelçilik, Moskova YEE, RTİB, Rusya Dışişleri Bakanlığının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Programa katılanlar, Nazım Hikmet ile ilgili konuşmalar yaptı ve Hikmet’in mezarına çelenk ile karanfiller bıraktı. Anma programı kapsamında, Moskova YEE'de "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf sergisi ve ödül töreni düzenlenecek.

Bu yıl 30. yaşını kutlayan Nâzım Hikmet Vakfı da belgesel hazırladı. Şairiin izinden yola çıkarak Nâzım Hikmet Vakfı’nın 30 yıllık tarihini anlatıyor.

Belgeselde Tarık Akan, İlhan Selçuk, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Aydın Aybay, Samiye Yaltırım gibi yitirdiklerimizin yanı sıra Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Zeynep Oral, Kıymet Coşkun, Genco Erkal, Altan Öymen, Fikri Sağlar, Moris Gabbay, Melih Aşık, Hıfzı Topuz, Atilla Coşkun, Turgay Fişekçi, Ali Galip Savaşır, Hayri İnönü, Günay Çapan ve Özcan Arca'nın da Nâzım Hikmet ve vakıfla ilgili tanıklıkları yer alıyor.

Belgeselin kısa tanıtım filmi 3 Haziran’da, tamamı ise Nâzım Hikmet’in 120.doğum günü olan 15 Ocak 2022’de ülkemizde ve Avrupa’da geniş katılımlı etkinliklerle gösterime girecek.