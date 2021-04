Nazar duası nasıl okunur? Nazar duasının Türkçe- Arapça okunuşu ve tefsiri...

Tıp dünyası bunu yeni keşfetti ancak İslam 1400 yıl önce Kuran’da nazarın hak olduğunu buyurmuştur. Kuran'da kesin bir ifade ile nazarın hak olduğu ve Rasulullah aleyhisselamın ‘nazar gerçektir’ açıklaması bu konuya nokta koymaktadır. On bir ayın sultanı Ramazan ayında yapılan dualar diğer aylara nazaran kabul edilme olasılığı daha yüksektir. İşte Ramazan ayında okunması makbul olan nazar duası ve anlamları...

Nazar, hak olan ve insanı mezara götüren bir durumdur. Nazar tıbben de ispatlanmış bir durumdur. Her insanın gözünden bazı ışınların etrafa yayıldığı, dışarıdan gelen ışınların tekrar dışarı yansımasıyla oluştuğu belirtilmektedir.

Nazar Duası Nasıl Okunur?



Tıp dünyası bunu yeni keşfetti ancak İslam 1400 yıl önce Kuran’da nazarın hak olduğunu buyurmuştur. ‘O inkar edenler Zikrullahı (Kuran-ı Kerim’i) duyduklarında neredeyse seni (yani peygamberi) gözleriyle devireceklerdi. Hala da (kinlerinden ve hasetlerinden) ‘ Hiç şüphesiz o bir deli’ dediler.' (Kalem-51). Allah-u Teala Felak suresinde ‘Ve haset ettiğinde hasetçinin şerrinden (Allah’a sığınırım)” buyurmaktadır. Rasulullah aleyhisselam Felak-Nas surelerinin sabah ve akşam zikirlerinde üçer defa okunmasını buyurmaktadır. Uyurken İhlas, felak, nas ve ayet-el kürsi üçer defa avuca okunur ve vücuda sıvazlanır. Nazar ve büyü gibi etkilerden korunur.



Kuranda kesin bir ifade ile nazarın hak olduğu ve Rasulullah aleyhisselamın ‘nazar gerçektir’ açıklaması bu konuya nokta koymaktadır. Günümüzde ise nazarla ilgili birçok hurafe söz konusudur. Kurşun dökmek, nal bağlamak ve özellikle nazar boncuğu taşımak başlı başına hurafedir. Nazar boncuğu taşımak, muska taşımak, nal asmak veya benzeri eşyalarda korucu güç olduğuna inanmak affedilmeyen ve terk edilip tövbe edildiğinde affedilebilen büyük günahlardandır.



Batı dünyası bunu psikokinezi olarak isimlendirilmektedir. Parapsikoloji ilmi nazar konusunu araştırmaktadır. Günümüzde ise tıp dünyası dikkatli bakıldığında gözden çıkan ışınlar olarak yorumlamıştır.



Nazarın asıl kaynağı kin ve hasettir. Hasetle ve kinle bir kişiye dikkatli bir şekilde bakmak nazara neden olabilir. Özellikle bakan kişinin nazarı yani bakışı kuvvetli biriyse nazar çabuk değer. Nazardan korunmak için sabah ve akşam zikirlerini bırakmamak, uyandıktan sonra ve uyurken düzenli bir şekilde felak, nas, ihlas ve ayet-el kürsi’yi üçer defa okumaktır. Rasulullah aleyhisselam ‘Nazar haktır. Kaderin önüne bir şey geçseydi nazar geçerdi’ buyurmaktadır.' (Müslim/selam-42)



Nazar Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri



Nazar ile ilgili ayetler günümüzde duvarları süslese de birçoğumuz okunuşunu bilmeyiz. Müslüman olarak öncelikle ne okuduğumuzu okuduğumuzun ayet mi hadis-i şerif mi olup olmadığını bilmemiz gerekir.



Nazar ayetleri şu şekildedir:



1- Felak ve Nas Sureleri nazar değen kişi tarafından çokça okunmalıdır.



Felak Suresi



Bismillahirrahmanirrahim



Gul euzu bi rabbil felag. Min şerri maa halag. Ve minn şerri neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.



Anlamı:



Deki: Ben ağaran (doğan) sabahın rabbine sağınırım.' Yarattığı şeylerin ( hepsinin) şerrinden. Karanlık çökünce karanlığın şerrinden. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Kıskanç kişinin kıskançlık yapınca yapacağı şerden sabahın rabbine sğınırım.'



Nas Suresi



Gul euzu bi rabbin-naas. Melikinnaas. İlahinnaas. Minn-şerri-l vesvasil hannaas. Ellezi yüvesvisu fii su durinnaas. Minel cinneti ven naas.



Anlamı



Deki: ' Cin ve insanlardan, insan kalbine vesvese veren vesvesecinin şerrinden, insanların rabbine, insanların malikine ve insanların ilahına sığınırım.'



Peygamberimiz Aleyhisselam ' Euzu bikelimatillahit taameti min külli şeytani ve hammati ve min külli aynil ammati.'



Anlamı: 'Bütün şeytani varlıklardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.' (Buhari/ehadisül enbiya/10)



Ramazan Ayında Nazar Duası ve Faziletleri



On bir ayın sultanı Ramazan ayında yapılan dualar diğer aylara nazaran kabul edilme olasılığı daha yüksektir. Özellikle nazar ve büyü gibi belalara uğramış Müslümanlar bu ayda çokça Kuran okumalı ve bir ay boyunca TV’yi kapatarak gündemini Kuran-ı Kerim yapmalıdır. Namazlarını takip etmeli ve orucunu muntazam tutmalıdır. Sahur sonrası güneş doğana kadar felak, nas, ihlas, ayetel kürsi gibi şifalı ayetleri çokça okumalıdır. Dua ve ibadetlerini her zamankinden fazla hale getirmelidir.