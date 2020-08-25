Nazan Kesal, 'Bir Zamanlar Çukurova'da!

Nazan Kesal, Atv 'de ekranlara gelen ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde 'Sevda Çağlayan' karakterine hayat verecek. Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak çarpıcı bir giriş yapacak.

Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Sinema için 'zamanı mühürleme sanatı' derler. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Bu projenin bir parçası olacağım için heyecanlıyım” dedi.