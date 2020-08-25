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Nazan Kesal, 'Bir Zamanlar Çukurova'da!

25 Ağustos 2020 Salı - 14:10 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 14:10

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın üçüncü sezonunda, oyuncu Nazan Kesal da rol alacak.


Nazan Kesal, Atv'de ekranlara gelen ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde 'Sevda Çağlayan' karakterine hayat verecek. Sevda Çağlayan, dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak çarpıcı bir giriş yapacak.
 
Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Sinema için 'zamanı mühürleme sanatı' derler. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Bu projenin bir parçası olacağım için heyecanlıyım” dedi.
 
İlk çekim gününden önce Adana’ya gelen Kesal, karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip ederek adeta role ısındı.
 

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