Naz Mila yine gündemde! Cinsellik sorusu...

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Mila, cinsellik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sınırları zorlayan gelin adayı zaman zaman iç çamaşırlı pozlar paylaşırken zaman zaman da yaptırdığı kalça operasyonlarına sayfasında yer buluyor.

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Mila, bu defa açıklamalarıyla gündem oldu. Naz Mila 'Seks nasıl yapılır?' diye soran bir takipçisine, "Seks'in s'sini bilmem. Arkadaşlarım biliyor. Seks yapmayı beceremiyorum. Birileri bana öğretirse yaparım" yanıtını vererek gündem oldu.

Bu cevap sonrası Naz Mila'nın takipçileri, "Bizi kandırma" ve "Bizimle alay ediyorsun bu hiç hoş değil" yorumlarında bulundu.