Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas'tan kanser açıklaması!

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas uzun bir süre kanserle mücadele etti. 2 kez ilik nakli olan ünlü oyuncu Açelya Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı. Birçok kişinin en korktuğu hastalıklardan biri olan kanser onun başına geldi. Yaşadığı zor günleri anlatan ünlü oyuncu kendisi gibi kanser hastalığı ile mücadele edenler için de ilham kaynağı oluyor.

Açelya Elmas'a, 2003 yılında konulan lenf kanseri teşhisi, genç oyuncunun hayatını bir anda değiştirdi. Bir yandan oyunculuk hayatını sürdürürken bir yandan da kansere karşı savaş açan Elmas, kanseri 4 kez yenmeyi başardı ve bu süreçte iki kez de ilik nakli oldu.

Açelya Elmas şimdi kendisi gibi kanser hastalarına umut verebilmek için il il dolaşıyor, çeşitli söyleşilere katılıyor.