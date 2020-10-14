Naz Elmas-Erol Özmandıracı evliliğinde kriz mi var?

Oyuncu Naz Elmas ile iş insanı eşi Erol Özmandıracı’nın arasının açıldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuşup küsen çiftin, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı belirtildi. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu haberlere yanıt verdi.

Aralık 2019'da dünyaevine giren Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arasına kara kedi girdi. Elmas ile Özmandıracı, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen çift, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.

İMALI MESAJ!

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar yayınladı. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan iş adamı, "İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu.

Naz Elmas, haklarında çıkan 'küslük' haberlerinin ardından eşi ile bu pozunu "Günaydın ve sevgiler bizden" notuyla yayınladı. Özmandıracı da birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT EDİYOR"

Erol Özmandıracı ile kızının annesi Merve Nur Başbuğ mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.

Koruma kararı sonrası Başbuğ'un, çocuğunun babası Erol Özmandıracı'ya "Ellerimle gırtlağını keseceğim senin, sana bu hayatı zehir etmezsem ben Merve değilim, tüfekle gebertirim seni, haysiyetsiz şerefsiz" şeklinde mesaj attığı iddia edilmişti.

ÇOCUĞUNUN ANNESİ İLE UZLAŞMADI!

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Merve Nur Başbuğ'un, suçlamayı kabul ettiği belirtildi. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özmandıracı, çocuğunun annesini affetmedi.